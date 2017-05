Nene z Houstonu Rockets dostal za šarvátku pokutu 15.000 dolárov

Nene. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 3. mája (TASR) - Basketbalový pivot Nene z klubu zámorskej NBA Houston Rockets dostal od vedenia profiligy pokutu 15.000 USD za šarvátku s pivotom San Antonia Spurs Dewayanom Dedmonom v prvom zápase semifinále play off Západnej konferencie.Výšku pokuty oznámilo vedenie NBA len pár hodím pred zápasom číslo 2. Potýčka sa stala na konci tretej štvrtiny v noci z pondelka na utorok. Dedmon si vymieňal názory s Jamesom Hardenom, keď do toho vstúpil Nene, chytil súpera za rameno a odsotil ho. Nene napokon duel nedohral, keď ho v poslednej štvrtine vylúčili rozhodcovia za nešportové správanie. Hostoun zdolal San Antonio 126:99 a ujal sa v sérii vedenia 1:0.