Neochota spolupracovať pri odhaľovaní korupcie je aj pre mediálny tlak

Bratislava 4. júna (TASR) - Počet osôb stíhaných pre niektorý z trestných činov korupcie, ale aj počet obžalovaných a odsúdených, v posledných troch rokoch evidentne klesá. V správe o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) za minulý rok to priznáva špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.Podľa jeho slov fyzické, ale aj právnické osoby často nie sú ochotné spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní a objasňovaní korupcie, čím je odhaľovanie a postihovanie tohto druhu kriminality nepochybne sťažené. Dôvody tejto neochoty vidí dva. Prvým je preformalizovaný Trestný poriadok, v dôsledku čoho každého oznamovateľa korupcie čaká v priebehu vyšetrovania a súdneho pojednávania doslova martýrium." uvádza sa v správe.Za druhú príčinu označuje ÚŠP tlak zo strany niektorých novinárov, ale aj politikov namierený ÚŠP. "" zdôraznil Kováčik.Pre korupčné trestné činy bolo v roku 2016 stíhaných 113 páchateľov, čo bol veľmi podstatný pokles oproti roku 2015, kedy ich bolo 173. V roku 2014 bolo pre korupčné trestné činy stíhaných 209 páchateľov. Obžalovaných bolo 56 osôb (rok 2015 – 60, rok 2014 – sto osôb) a dohoda o vine a treste bola uzavretá s 27 obvinenými (rok 2015 - 85 osôb, 2014 – 73 osôb. Odsúdených bolo vlani 71 ľudí (rok 2015 – 138, rok 2014 – 149)." vysvetľuje úrad v správe. Akékoľvek tvrdenia v zmysle, že za malý počet stíhaných korupčných trestných činov nesie zodpovednosť úrad špeciálnej prokuratúry, ktoré prezentovala dokonca aj časť právnickej verejnosti, nemajú podľa Kováčika opodstatnenie. "" odkázal.ÚŠP tvrdí, že k efektívnemu boju proti korupčnej trestnej činnosti by po dôkladnej právnej analýze prispelo aj zavedenie tzv. testu integrity (spoľahlivosti). Spočíval by v tom, že polícia by mala zákonné oprávnenie na vytvorenie vhodných podmienok na spáchanie trestného činu alebo disciplinárneho previnenia pre príslušníka alebo zamestnanca ozbrojeného zboru s tým, že pokiaľ by táto osoba nebola úspešná v teste, bolo by proti nej začaté disciplinárne alebo trestné konanie. "" navrhuje úrad.V Českej republike je tento inštitút zavedený pod názvom skúška spoľahlivosti, pričom za sedem rokov ich bolo vykonaných 227. "" dodal ÚŠP s tým že situácii pomôže aj systematická preventívna činnosť vo forme pravidelného informovania občanov o škodlivých následkoch korupcie pre spoločnosť.