Neospravedlniteľná katastrofa, ostro kritizoval Miklík hru Slovákov v druhej tretine

Nádejné predĺženie

Kritika na hru v druhej tretine

KOLÍN NAD RÝNOM 10. mája (WebNoviny.sk) - Slovenskí hokejisti padli v súboji s Dánmi na svetovom šampionáte v Kolíne nad Rýnom po pomerne čudnom vývoji stretnutia.Prvá tretina snaživá, ale bez gólového efektu. Druhá katastrofálna s chybami a inkasovanými gólmi a tretia plná odhodlania a tzv. návratová do zápasu.Potom nádejné predĺženie, ale napokon aj tak prehra 3:4 v nájazdoch. Po nej sú Slováci v Lanxess Arene už viac namočení do boja o záchranu ako o postup do štvrťfinále."Keď sme to už dotiahli do stavu 3:3, zaslúžili sme si získať aj ten bodík naviac. Škoda, ale zajtra je nový deň a nový zápas. Sústreďme sa na to," uviedol Michel Miklík, jeden z troch slovenských strelcov v súboji s Dánmi.Vzápätí pokračoval zostra najmä v hodnotení druhej časti hry. "Tak ako sme hrali v druhej tretine, tak sa na majstrovstvách sveta nehrá. Od každého z nás to bolo nezodpovedné. Bolo to katastrofálne! Som rád, že sme si to potom v šatni aj povedali a v tretej tretine už zahrali tak, ako sme naozaj mali hrať už predtým," uviedol Miklík.S tromi gólmi najlepší slovenský strelec na MS 2017 dostal aj otázku, či vie dať odpoveď na to, prečo mužstvo zaplo na plné obrátky až za stavu 0:3."To sa nedá vysvetliť, opakujem - je to neospravedlniteľné. Najbližšie proti Nemcom musíme hrať hokej 60 minút! Dúfam, že síl máme dosť, veď v druhej tretine sme nehrali nič, sily sme teda ušetrili," dodal útočník fínskeho tímu JYP Jyväskylä.