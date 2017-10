Neozvala sa sedem rokov: Polícia pátra po nezvestnej Marcele z Revúcej

Polícia v Revúcej sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc pri pátraní po 31-ročnej Marcele Žigovej (na snímke) z tohto mesta. TASR o hľadanej informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Banskej Bystrici Petra Kováčiková. "Nezvestná žena žila približne do roku 2010 so svojím manželom v obci Jasov v Košickom okrese, kde v tom období od neho odišla a doteraz nedala o sebe nikomu vedieť. Nezvestnosť ženy však oznámila iba v apríli minulého roku jej matka," uviedla hovorkyňa s tým, že Marcela Žigová sa počas siedmich rokov s nikým neskontaktovala a o jej terajšom pobyte nevie nikto z príbuzných. Marcela Žigová je 145 centimetrov vysoká, štíhlej postavy. Má hnedé vlasy a modré oči.

Foto: TASR - KR PZ Banská Bystrica