Nepálsky parlament chce zabrániť vyplácaniu vena

Káthmandu 10. augusta (TASR) - Nepálsky parlament dnes schválil zákon, ktorý okrem iného stanovuje trest väzenia pre každého, kto by nejakú ženu nútil, aby v súlade so zaužívaným zvykom počas menštruácie opustila svoje obydlie a nedotýkala sa ľudí, zvierat ani potravín.Takáto prax je oficiálne zakázaná už desať rokov, ale tradícia napriek tomu pretrváva v mnohých komunitách prevažne hinduistického Nepálu. V súlade s touto tradíciou je žena počas menštruácie považovaná za nečistú, nesmie sa preto dotýkať jedla pre iných ľudí, náboženských symbolov, dobytka a ani iných ľudí. Spať musí v maštali alebo chatrči vzdialenej od svojho domu.V niektorých regiónov sa dodržiavanie tohto zvyku vyžaduje aj od žien tesne po pôrode.Táto tradícia má za následok smrť mnohých žien - v dôsledku prechladnutia, útokov divých zvierat či infekcie. K poslednému prípadu došlo v júli, keď 18-ročné dievča zomrelo na uštipnutie hadom, keď bolo donútené k "menštruačnému exilu". Iná žena zomrela na otravu splodinami horenia v maštali, kam sa pre svoju menštruáciu bola nútená uchýliť.Podľa nového zákona môže byť ktokoľvek, kto by nejakú ženu nútil dodržiavať spomínanú tradíciu, odsúdený na tri mesiace väzenia a/alebo pokutu vo výške 3000 rupií (v prepočte 25 eur). Tento jednomyseľne prijatý zákon nadobudne platnosť na budúci rok.Aj keď mnohí poslanci tvrdia, že zákon je dostatočne presvedčivý, aktivistka za práva žien Pema Lkahiová v jeho účinnosť neverí. Táto ", vysvetlila. Dodala, že nepálska patriarchálna spoločnosť síce v tradícii tiež zohráva svoju rolu, alePodľa nemenovanej poslankyne prijatie zákona nestačí, treba, aby vláda a mimovládne organizácie investovali do vzdelávania žien o základných hygienických pravidlách.Prijatý zákon kriminalizuje aj ďalšie hlboko zakorenené tradície, ktoré poškodzujú ženy, vrátane otroctva, útokov kyselinou a zvyku, keď rodina nevesty musí vyplatiť ženíchovi a jeho rodine veno.