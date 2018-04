Neplatiči dlhujú mestu Levice takmer 1,2 milióna eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Marko Erd Ilustračná snímka. Foto: TASR Marko Erd

Levice 16. apríla (TASR) – Mesto Levice eviduje za uplynulý rok celkové pohľadávky vo výške takmer 1,2 milióna eur. Najväčšiu položku, takmer milión eur, tvoria daňové nedoplatky. V rámci nich dlhujú ľudia i firmy vyše 500.000 eur na daniach z nehnuteľnosti a viac ako 460.000 eur za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.Oproti roku 2016 sa objem evidovaných pohľadávok znížil, vo väčšine prípadov však šlo len o ich preúčtovanie do kategórie nevymožiteľných. Podľa radnice šlo hlavne o podlžnosti firiem, ktoré sa dostali do konkurzu.Magistrát sa usiluje získavať daňové nedoplatky všetkými prostriedkami, celkovo sa mu podarilo vlani od neplatičov vymôcť viac ako 65.000 eur. „V roku 2017 sa rozšírili aj osobné konkurzy na fyzické osoby, za ktorých správca prihlásil pohľadávky do konkurzu. Vlani však neboli riešené nedoplatky novými exekučnými konaniami kvôli oneskoreniu zavedenia elektronických podaní na súd,“ informovala radnica.