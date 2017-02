Neplnoletí migranti sa vracajú do Calais aj po zničení Džungle

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Calais 17. februára (TASR) - Približne 300 až 400 migrantom, prevažne neplnoletým osobám bez sprievodu rodičov, sa za posledné týždne podarilo dostať späť do Calais na severe Francúzska v nádeji, že sa odtiaľ dostanú do Británie. S odvolaním sa na mimovládne organizácie o tom dnes informovala agentúra Reuters.Francúzske úrady pritom vlani v októbri pristúpili k premiestneniu približne 6000 migrantov z úradmi nepovoleného provizórneho tábora na okraji tohto prístavného mesta. Migrantov presťahovali do prijímacích centier v rôznych častiach Francúzska, aby upokojili rastúci hnev miestnych obyvateľov.Migranti z Blízkeho východu, Ázie a Afriky, ktorí svoje domovy opustili najmä kvôli hladu a vojne, prúdili do Calais počas niekoľkých rokov v nádeji, že z toho prístavného mesta budú mať lepšiu šancu prejsť cez Lamanšský prieliv do Británie.Bývalýtábor, ktorý dostal meno Džungľa, je stále pod dohľadom francúzskej polície.povedala pre agentúru Reuters Lucia Favryová, z miestneho podporného združenia Utopia 56. Dodala, že presné čísla je ťažko zistiť, pretože mnohí migranti sa skrývajú pred policajnými hliadkami, zatiaľ čo iným sa už podarilo dostať do Británie.povedala Yolaine Bernardová z inej mimovládnej organizácie, ktorá na mieste bývalého tábora so svojimi kolegami denne rozdáva migrantom stovky jedál.Niekoľko združení a verejných činiteľov otvorene kritizovalo rozhodnutie francúzskej vlády, keď minulý rok rozhodla o zatvorení nepovoleného utečeneckého tábora v Calais a prevezení migrantov do záchytných centier. V tejto súvislosti tiež vypukol medzi Parížom a Londýnom spor o osude niekoľkých detí a mladistvých, ktoré mali v Británii priame rodinné väzby.