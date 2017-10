Nepočujúci by mali mať možnosť odoslať na tiesňové číslo 112 SMS

Ilustračné foto Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR

Bratislava 12. októbra (TASR) - Nepočujúci by mali mať možnosť ozvať sa na tiesňové číslo 112 prostredníctvom krátkych textových správ (SMS). Zabezpečiť by sa im tak mal rovnaký prístup k tiesňovým službám. Vyplýva to z novely zákona o elektronických komunikáciách, ktorú dnes poslanci posunuli do druhého čítania.Tiesňové služby sú v súčasnosti ľuďom prístupné bezplatne prostredníctvom národných čísiel tiesňového volania 158, 155 a 150 a prostredníctvom európskeho čísla tiesňového volania 112.uvádza sa v novele, ktorú pripravilo ministerstvo dopravy spolu s ministerstvom vnútra.Prístup na číslo 112 prostredníctvom SMS správy je tak navrhnutý ako prostriedok alternatívneho prístupu ľuďom k tiesňovým službám. Má slúžiť najmä ľuďom so sluchovým postihnutím, ale je vhodný aj pre ľudí v tiesni, pre ktorých nie je bezpečné telefonovať. Ide napríklad o obete a svedkov páchania násilnej trestnej činnosti.Na základe novely sa má zároveň na Slovensku zabezpečiť príjem a spracovanie volaní eCall. Volanie eCall je tiesňové volanie na číslo 112 z osobného alebo nákladného auta s hmotnosťou do 3,5 tony. Iniciované je buď manuálne posádkou auta v tiesni, alebo automaticky autom v prípade dopravnej nehody.eCall sa od bežného tiesňového volania líši tým, že okrem nadviazania hlasového spojenia operátora s posádkou auta, je z vozidla prostredníctvom hlasového kanála automaticky odoslaná dátová veta. Tá obsahuje informácie o type vozidla, o jeho polohe a smere jazdy, type paliva a predpokladanom počte pasažierov.Dostupnosť týchto údajov môže podľa ministerstva výrazne urýchliť zásah zložiek integrovaného záchranného systému a zabezpečiť pomoc v tiesni aj v prípade, že posádka auta nie je schopná v dôsledku dopravnej nehody komunikovať a privolať si pomoc sama.Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2018.