Nepočujúcim pomôže prekladový slovník slovenského a posunkového jazyka

Bratislava 8. januára (TASR) – Spolok nepočujúcich pedagógov spustil na webovej stránke posunky.sk dvojjazyčný prekladový slovník slovenského jazyka a slovenského posunkového jazyka. TASR o tom informoval predseda Spolku nepočujúcich pedagógov Roman Vojtechovský.Elektronický prekladový slovník je na Slovensku podľa Vojtechovského unikátnym dielom, ktorý pozostáva z dvoch základných vyhľadávaní z východiskového jazyka do cieľového jazyka.vysvetlil. Druhým typom vyhľadávania je zo slovenského posunkového jazyka do slovenského jazyka a vyhľadá sa najprv podľa typu posunku, či je posunok jednoručný alebo dvojručný symetrický, ak majú dve ruky zhodné tvary, prípadne dvojručný asymetrický, ak dve ruky majú svoj navzájom odlišný tvar. Následne sa zisťuje podľa základných manuálnych častí posunku tvar rúk a ich pozícia v priestore.Pod slovníkovým heslom sa nachádzajú údaje, ktoré sú dôležité, napríklad uvedenie slov hovoreného alebo orálneho komponentu, ktorý je dôležitou súčasťou posunku.poznamenal Vojtechovský.Doposiaľ na Slovensku neexistoval prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka, ktorý by obsahoval najmenej 5000 slovných hesiel a ich posunkových ekvivalentov.uzavrel Vojtechovský.