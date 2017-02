Nepotrebné mobily pomohli, zmenili sa na viac ako 9000 eur pre charitu

Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 12. februára (TASR) - Vianočné obdobie spojené s obdarúvaním blízkych napríklad aj novými, modernejšími mobilnými telefónmi, podporuje myšlienku zbaviť sa tých starých, už nepotrebných.Možnosť priniesť ich do predajne Orangeu a ich profesionálnou likvidáciou zároveň podporiť aj dobrú vec, využilo opäť o čosi viac zákazníkov. Do dvanásteho pokračovania zbierania nepotrebných mobilných telefónov priniesli zákazníci 18.500 zariadení. Operátor za každý z nich venoval 50 centov na podporu neziskovej organizácii Dobrý anjel.Každý z odovzdaných mobilov čaká rovnaký osud, pričom pomôže hneď dvakrát. Jednak jeho ekologické zlikvidovanie chráni samotnú prírodu a vďaka projektu sa každé zariadenie premení na 50 centov určených na podporu dobrej veci. Dlhodobá ekologická iniciatíva mobilného operátora takto pomáha už od roku 2013 a je dôkazom toho, že aj nepotrebné telefóny nie sú vždy úplne na zahodenie. Myšlienka takejto pomoci tentoraz inšpirovala aj spoločnosti Veolia a Deloitte, ktoré sú členmi združenia Business Leaders Forum a vďaka svojim zamestnancom prispeli do zbierky ďalšími 200 nepotrebnými mobilnými telefónmi.Zber starých mobilov pod hlavičkou "Zo svojho starého mobilu chcem dostať to najlepšie" pokračuje aj v ďalších mesiacoch. Nasledujúca zbierka potrvá od 1. februára do 31. mája 2017 a finančný výťažok z nej bude určený pre občianske združenie Magna. Tentoraz 50 centov z každého odovzdaného a ekologicky zrecyklovaného telefónu finančne pomôže humanitárnej organizácii, ktorej poslaním je zabezpečovať zdravotnú, nutričnú a sociálnu pomoc deťom a ich rodinám v krízových oblastiach sveta.