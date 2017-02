Nepovoleným táborom v Paríži majú zabrániť kamenné bloky

Na ilustračnej snímke je improvizovaný stanový tábor migrantov na ulici v Paríži. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 17. februára (TASR) - Parížske úrady sa najnovšie snažia brániť vytváraniu nepovolených táborísk aj tak, že pod železničný most v blízkosti ulice Boulevard Ney v severnej časti mesta dali naviezť veľké kamenné bloky.Toto rozhodnutie vyvolalo hnev humanitárnych a neziskových organizácií. Radnica však tvrdí, že jej konanie nie je zamerané proti prisťahovalcom, ale ide o bezpečnostné opatrenie. Železničný most sa totiž bude údajne čoskoro búrať.Radnica zároveň uviedla, že robí všetko, čo je v jej silách, aby pomohla stovkám imigrantov, ktorí každú noc prespávajú v uliciach mesta. Humanitárne prijímacie centrum, ktoré pre nich zriadila v oblasti Porte de la Chapelle na okraji mesta, poskytlo od novembra 2016 pomoc 5200 migrantom.Neziskové organizácie však tvrdia, že radnica, ktorá sa netají snahou dostať migrantov z ulíc francúzskej metropoly, chce rozmiestnením kamenných blokov zabrániť vytváraniu dočasných táborísk.V susednom parížskom obvode radnica zasa pred časom nariadila rozmiestniť zátarasy pozdĺž dvoch rušných ulíc a pod železničným mostom, kde v minulosti tiež imigranti často prespávali.Nezisková organizácia Solidarité Migrants Wilson vo štvrtok kritizovala aj najnovšie nariadenie parížskej policajnej prefektúry, ktorým sa zakazuje rozdávanie jedla a nápojov v blízkosti spomínaného prijímacieho centra pre migrantov.Iné organizácie upozorňujú na prípady, keď policajné hliadky v noci habali migrantom deky a odporučili im stráviť noc v humanitárnom centre v La Chapelle. To však nemá dostatočnú kapacitu, napísal týždenník L'Observateur. Radnica oznámila, že tieto tvrdenia preveruje. Podľa neziskových organizácií viedlo otvorenie humanitárneho centra v La Chapelle k pritvrdeniu zásahov policajtov voči prisťahovalcom.