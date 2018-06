Nepravidelný rytmus srdca trápi vyše 100 tisíc Slovákov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 18. júna (TASR) - Fibrilácia predsiení môže spôsobiť cievnu mozgovú príhodu, ide o nepravidelný rytmus srdca, ktorý trápi viac ako 100.000 Slovákov, upozornili na to kardiológovia zo Slovenskej asociácie srdcových arytmií (SASA). Počet pacientov, ktorí majú toto ochorenie a neliečia sa, stúpa.Fibrilácia predsiení patrí medzi najzávažnejšie rizikové faktory vzniku cievnej mozgovej príhody, ročne postihne na Slovensku 11.000 ľudí. U viac ako 20 percent bolo príčinou mozgovej príhody práve toto ochorenie. Pritom je na Slovensku dobre liečiteľné, no Slováci nepoznajú príznaky a neliečia sa.Práve preto SASA spustila informačnú kampaň s názvom Rytmus je život. Prostredníctvom nej chcú slovenskí kardiológovia upozorniť na základné príznaky tohto závažného ochorenia, ktoré si ročne vyžiada viac ako 10.000 ľudských životov.uviedla Gabriela Kaliská, ktorá je prezidentkou Slovenskej asociácie srdcových arytmií a primárkou oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (SÚSCCH) v Banskej Bystrici.Ako upozornil prezident elect Slovenskej kardiologickej spoločnosti a zástupca primára oddelenia arytmií a kardiostimulácie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave Peter Hlivák, na Slovensku rastie počet ľudí, ktorým diagnostikovali fibriláciu predsiení, a to nielen vo veku nad 60 rokov, ale aj v skupine do 22 do 44 rokov.Vlani zistili fibriláciu predsiení podľa Národného centra zdravotníckych informácií u 120.340 ľudí. Z nich bolo vo veku 22 až 44 rokov 17.433.V záujme zvýšenia povedomia verejnosti o fibrilácii predsiení dnes spustila SASA informačnú kampaň Rytmus je život. Jej cieľom je upriamiť pozornosť na príznaky tohto ochorenia.vysvetlila Kaliská.Fibriláciu predsiení odhalí EKG vyšetrenie a následne sa toto ochorenie lieči liekmi.Viac informácií o kampani Rytmus je život nájdu záujemcovia na webovej stránke www.rytmusjezivot.sk.