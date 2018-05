NEPREJAZDNÁ D2 v smere do ČR: Dodávka narazila do mostného piliera

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. mája (TASR) – Náraz nákladnej dodávky do mostného piliera na diaľnici D2 si v pondelok vyžiadal život vodiča. Policajti diaľničného oddelenia Malacky príčiny a okolnosti dopravnej nehody vyšetrujú. Diaľnica v smere do Českej republiky je aktuálne neprejazdná. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Lucia Mihalíková.Oznámenie o dopravnej nehode podľa jej slov polícia prijala krátko pred 09.00 h a na miesto sa ihneď dostavili všetky záchranné zložky.uviedla Mihalíková s tým, že na zistenie prítomnosti alkoholu u vodiča bol nariadený odber krvi.Podľa hovorkyne KR PZ je diaľnica D2 v smere do Českej republiky v súčasnosti neprejazdná. Hliadky dopravnej polície zabezpečujú odklon dopravy smerom cez Malacky.