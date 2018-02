NA SLOVENSKO PRICHÁDZA NOVÝ SERIÁL NEPRIATEĽOVI NABLÍZKU Foto: EPIC DRAMA Foto: EPIC DRAMA

Bratislava 1. februára (OTS) -, scenárista a režisér pochádzajúci z Londýna, ktorého diela získali také významné ocenenia ako BAFTA, Emmy či Zlatý Glóbus, predstavuje svoje najnovšie dielo – 12 dielnu britskú drámu z obdobia konca druhej svetovej vojny(CLOSE TO THE ENEMY).Koniec druhej svetovej vojny – víťazní spojenci sa snažia zmocniť každého, kto by mohol byť pre nich užitočný.Mladý dôstojník Ferguson, ktorého stvárnil herec Jim Sturgess, dostal úlohu presvedčiť nemeckého zajatca, vedca Dietera, aby pracoval pre britské letectvo RAF na naliehavom vývoji prúdového motora. Briti si uvedomujú, že čo najrýchlejšia dostupnosť špičkovej technológie pre ozbrojené sily bude pri prepuknutí studenej vojny nevyhnutná pre britskú národnú bezpečnosť. Vedec Dieter spočiatku zásadne odmieta všetky dôstojníkove snahy o spoluprácu, no ich vzťah časom prerastie do nepredpokladaného priateľstva.Príbeh, ktorý sa odohráva v zúfalo zdevastovanej povojnovej krajine vykresľuje ľudí a spoločnosť, ktorá sa snaží zotaviť z jednej zničujúcej vojny no pred sebou má už hrozbu ďalšej.Vytvorenie autentického prostredia pre natáčanie bolo pre realizačný štáb veľkou výzvou. Režisér Stephen Poliakoff sa totiž rozhodol natočiť celý seriál v skutočnom prostredí bez použitia počítačových obrazov v snahe dosiahnuť čo najreálnejší obraz skutočnosti. Vytvorenie zbombardovaného Londýna a povojnového Anglicka bolo pre všetkých v realizačnom štábe nepredstaviteľne náročné nielen z pohľadu vlastného nasadenia, ale aj financovania.Nakoniec našli vhodný kus zanedbanej krajiny v anglickom meste Liverpool, ktorý vyčistili a vytvorili fantastickú atmosféru, ktorú môžete zažiť v seriáli Nepriateľovi nablízku.VIDEO TRAILER K SERIÁLU NEPRIATEĽOVI NABLÍZKU: