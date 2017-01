Nepriaznivá smogová situácia je v Žiline

Ilustračné foto mesta Žilina. Foto: FOTO TASR/Pavol Ďurčo Foto: FOTO TASR/Pavol Ďurčo

Upozornenie SHMÚ na smog v SR. Foto: www.shmu.sk Foto: www.shmu.sk

Bratislava 24. januára (TASR) – K oblastiam, ktoré majú problémy s vysokou koncentráciou znečisťujúcich prachových častíc PM10, sa po dnešnej noci pripojila aj Žilina. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) dnes pre ňu vydal signál "Upozornenie". Prvý stupeň smogovej situácie tak na Slovensku aktuálne platí už pre sedem oblastí, okrem Žiliny aj pre Nitru, Košice, Veľkú Idu, Topoľníky, Trenčín a Ružomberok.O prekročení informačného prahu pre častice PM10 na automatickej meracej stanici Žilina informoval hovorca SHMÚ Ivan Garčár. Signál pre Žilinu bol vydaný po nameraní prekročenia prahu µg.m-3 dva po sebe nasledujúce dni a pri predpoklade rastúceho trendu koncentrácií prachových častíc PM10 v ovzduší. Vydalo ho Riadiace stredisko smogového varovného systému SHMÚ.Vysoké koncentrácie prachových častíc boli podľa Garčára v Žiline namerané už v piatok (20.1.) a v sobotu (21.1.), v nedeľu však tesne klesli pod stanovenú hranicu. "ozrejmil. V pondelok nameral SHMÚ v Žiline priemernú 24-hodinovú koncentráciu častíc PM10 115 µg.m-3. Za nedeľu (22.1.) to bolo 98 µg.m-3 a za sobotu 144 µg.m-3.Nepriaznivé rozptylové pomery naďalej spôsobuje pretrvávajúce chladné a bezveterné počasie s prevládajúcim stabilným zvrstvením atmosféry v prízemnej vrstve. Podľa predpovede SHMÚ by mala nastať v priebehu dnešného dňa mierna pozitívna zmena v smere a rýchlosti vetra a rozptylová situácia by sa mohla mierne zlepšiť.Pozorní by mali byť najmä starší ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovocievnej sústavy, alergici, astmatici, malé deti a tehotné ženy. Citlivé osoby môžu pociťovať dráždenie očí, nosa a hrdla, tlak na prsiach, kašeľ a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky z dráždenia dýchacích ciest.Chronické účinky možno očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, poruchami odolnosti organizmu. SHMÚ odporúča, aby najmä citliví ľudia obmedzili pobyt vonku, skrátili vetranie obytných miestností, obmedzili fyzickú prácu a športovanie v exteriéri a nevykonávali aktivity, pri ktorých dochádza k úniku iných znečisťujúcich látok do ovzdušia.