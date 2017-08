Neprofesionálni výtvarníci sa stretnú na medzinárodnom sympóziu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nitra 13. augusta (TASR) – Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre organizuje pre neprofesionálnych výtvarníkov piaty ročník medzinárodného sympózia s názvom Pohľady do umenia – Prelínania. Zámerom podujatia, ktoré sa bude konať od 31. augusta do 3. septembra v Obyciach, je vytvorenie priestoru na kreatívnu autorskú tvorbu, prezentáciu, výmenu skúseností a vzájomnú konfrontáciu umelcov, pre ktorých je tvorba predovšetkým koníčkom.Ako informovali organizátori, cieľom podujatia je formovať u účastníkov vnímanie a vizualizáciu prírody vo vzťahu k človeku, prepájať tieto vzťahy, riešiť výtvarné súvislosti prostredníctvom maľby, kresby a kombinovanej techniky.uviedla Zdenka Smrečková z KOS.Ako pripomenula, výstava výtvarných diel zo sympózia sa uskutoční v priestoroch KOS v Nitre od 11. do 30. septembra.