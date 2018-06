Népszava: Merkelová pozvala Orbána, schôdzka by bola preňho uznaním

Viktor Orbán, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 19. júna (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová pozvala do Berlína predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána. I keď je termín ich schôdzky z dôvodu nemeckej vládnej krízy zatiaľ neistý, môže toto pozvanie znamenať v nemecko-maďarských vzťahoch vážny obrat, uviedol v utorok maďarský ľavicový denník Népszava, ktorý sa odvoláva na nemenované zdroje z maďarských vládnych kruhov.Népszava podotkla, že ak sa stretnutie uskutoční, bolo by topre Orbánovu vládu, ktorého strana získala 8. apríla v parlamentných voľbách opäť dvojtretinovú väčšinu. A to aj napriek tomu, že nemecká kancelárka zrejme bude Orbána kritizovať za postoj k Stredoeurópskej univerzite (CEU) či za protimigračný zákon "Zastavme Sorosa".Predseda Európskej ľudovej strany (EĽS) Manfred Weber v rozhovore pre nemecký týždenník Der Spiegel v súvislosti s uvedeným maďarským zákonom poznamenal, že nikto nemusí byť členom tejto najvplyvnejšej politickej frakcie v Európskom parlamente. Fidesz na to zareagoval zmiernením návrhu protimigračného zákona.Avšak Merkelová minulý týždeň v jednom rozhovore povedala, že hraničnými zábranami na svojej južných hraniciach chráni Maďarsko celú Európsku úniu, a teda aj Nemecko - čo je možné podľa denníka považovať z jej strany za vážne pozitívne gesto.Periodikum ďalej podrobne informuje o momentoch, ktoré svedčili o tom, že nemecko-maďarské vzťahy dosiahli vlani dno. Príkladom bolo zrušenie plánovaného summitu krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a Nemecka pod maďarským predsedníctvom v tomto zoskupení.Spravodajca TASR Ladislav Vallach