Neseďte pred telkou, sadnite si do kina

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. apríla (OTS) - V nedeľu 6. mája sa Bratislava už po piatykrát pripojí k 46 mestám z 37 krajín, v ktorých sa bude hlasovať za najlepší film mladého publika.Detskí filmoví fanúšikovia tak zažijú špeciálne projekcie troch filmov nominovaných Európskou filmovou akadémiou a vyskúšajú si rolu filmového porotcu. Do aktuálneho výberu sa dostal dobrodružný film podľa skutočného príbehu La Fuga: Girl in Flight, dokumentárny film o bizarných koníčkoch Hobbyhorse Revolution a obľúbená festivalová snímka Wallay.Z ohlasu rodičov: „Pre deti s hereckými ambíciami si tvorcovia v spolupráci s jednou z najväčších slovenských castingových agentúr Casting Bratislava pripravili mimoriadnu registráciu priamo na podujatí. Zaregistrovaní záujemcovia sa tak môžu dostať do filmov či seriálov a splniť si sen stať sa hercom.Okrem filmového maratónu a hlasovania sa deti môžu zapájať do hier, diskusií a workshopov, ktoré si pre nich pripravili organizátori spolu s animátormi zo združenia Púpava.Pod vedením odborníčok z audiovizuálnej oblasti sa deti dozvedia aj nové poznatky o zrode filmového diela a trendoch v súčasnej kinematografii. Aj takýmto spôsobom sa podujatie snaží zaujať budúcich slovenských filmárov a filmárky vo veku od 12 do 14 rokov.Podujatie vyvrcholí živým online prenosom všetkých zapojených krajín s z Erfurtskej centrály, kde sa po zrátaní hlasov slávnostne udelí cena samotným tvorcom výhernej snímky.Viac info a registračný formulár: https://www.mladyfilm.sk Dátum: 6. máj 2018Miesto: Bratislava, SlovenskoMiesto konania: Dom kultúry Zrkadlový hájweb: https://www.mladyfilm.sk facebook: https://www.facebook.com/mladyfilm instagram: @mladyfilm Boiler o.z., Európska filmová akadémiaKultúrne zariadenia PetržalkyAudiovizuálny fond, mestská časť Bratislava-Petržalka, Ars BratislavensisCasting Bratislava