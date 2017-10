Nešikovnosť u detí môže ukazovať na poruchu zraku

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 24. októbra (TASR) - Problémy so zrakom často trápia už malé deti. Tie to mnohokrát nedokážu samy odhaliť a rodičia si to nemusia všimnúť. Dospelí na to často prídu až začiatkom školského roka, keď ich ratolesti žmúria na tabuľu, majú nosdo školského zošita alebo vyrušujú na vyučovaní.Odborníci preto odporúčajú navštíviť očného lekára ešte v predškolskom veku, a to už v treťom veku dieťaťa. Dá sa tak totiž odhaliť začínajúca či rozvíjajúca sa zraková chyba. Deti môže trápiť škúlenie, tupozrakosť, krátkozrakosť, ďalekozrakosť či farbosleposť.povedal v utorok na tlačovej konferencii očný lekár Pavol Veselý. Deťom chýba pohyb po vonku, na prirodzenom dennom svetle. Za prvé príznaky poruchy zraku označil Veselý nemotornosť, nešikovnosť či vrážanie nábytku u detí, ktoré sa naučili chodiť.povedal očný lekár.Najcitlivejšie vývinové obdobie zraku je prvých šesť mesiacov života. Medzi tretím a desiatym rokom sa vývin zraku spomaľuje a po období puberty ho už viac nemožno ovplyvniť tak, ako v mladšom veku.vysvetlil Veselý.Tablet či smartfón deťom netreba úplne zakazovať, pretože obsahujú mnohé vzdelávacie hry. Treba však dať pozor, aby ich prirodzene neuprednostňovali pred behaním po vonku. Hry s hi-tech hračkami podľa Veselého nespôsobujú krátkozrakosť, no môžu ju odhaliť.povedal. Oční lekári do takýchto obrazoviek neodporúčajú pozerať viac ako hodinu.