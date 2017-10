Nespokojní lekári po rokovaniach s premiérkou pokračujú v hladovke

Poľská premiérka Beata Szydlová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 11. októbra (TASR) - Hladovka nespokojných poľských lekárov, ktorú dnes prerušili na obdobie niekoľkohodinových rokovaní s premiérkou Beatou Szydlovou a ministrom zdravotníctva Konstantym Radziwiłłom, bude pokračovať.Kým lekári tvrdia, že na rozhovoroch nepadli žiadne konkrétne návrhy s výnimkou zriadenia spoločného grémia na posúdenie ich požiadaviek, premiérka na tlačovej konferencii zdôraznila, že jej ponuka spočíva v umožnení vzniku spomínaného grémia za účasti predstaviteľov všetkých zainteresovaných strán so zámerom vypracovať návrhy riešení problematických otázok do 15. decembra.Informovala o tom spravodajská televízia TVN24.Szydlová avizovala, že na odpoveď lekárov bude čakať do 12. októbra a zdôraznila, že návrh vlády je mimoriadny, bezprecedentný.Lekári, ktorí vstúpili do hladovky v detskej nemocnici vo Varšave minulý pondelok a odvtedy v nej pokračujú striedajúc sa na rotačnom princípe, ju dnes ráno iba prerušili. Rokovania však považujú za neúspešné a mienia pokračovať v protestnej akcii za zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo, zlepšenie pracovných podmienok, skrátenie čakacích lehôt na vyšetrenia i zvýšenie svojich platov.Lekári rezidenti sa domnievajú, že ak by prestali s hladovkou, stratili by "spoločenský kapitál", ktorý nadobudli v uplynulých dňoch. Zároveň zdôraznili, že ich protest nemá politický charakter a nie je namierený proti poľskej vláde.Vo Varšave už skôr avizovali, že platy lekárov rezidentov by sa na budúci rok mali zvýšiť o 40 percent a do konca roka 2021 by mali dosiahnuť okolo 5200 zlotých (1214 eur).