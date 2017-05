Nespokojní vojaci blokujú druhé najväčšie mesto Pobrežia Slonoviny

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Abidjan 13. mája (TASR) - Nespokojní vojaci dnes opäť zablokovali v rámci sporu o platy prístupové cesty do Bouaké, druhého najväčšieho mesta západoafrického štátu Pobrežie Slonoviny.Seržant Seydou Koné podľa agentúry Reuters povedal, že vojaci nechcú rokovať s nikým a sú "", ak budú napadnutí.Situácia v krajine sa začala vyhrocovať po tom, ako hovorca vojakov vo štvrtok oznámil, že zľavili zo svojich platových požiadaviek.V januári donútili nespokojní vojaci vládu, aby každému za ukončenie vzbury zaplatila v prepočte približne 7355 eur. Tento mesiac mali by dostať ďalšie peniaze.Asi 8000 vojakov vyjadrilo nespokojnosť s tým, že s nimi nikto nekonzultoval údajný súhlas so znížením platových nárokov.Náčelník generálneho štábu Sékou Touré v piatok pohrozil "", ak sa vzbura neskončí.Obyvatelia Bouaké uviedli, že obchody v meste sú zatvorené a vojaci hliadkujú a strieľajú do vzduchu.Nespokojenci tiež prevzali kontrolu nad mestom Odienne ležiacom na severe krajiny, pričom správy o streľbe prišli aj z iných miest.V piatok bolo počuť streľbu do vzduchu z vojenských základní v mestách Abidjan, Bondoukou a Korhogo. Situácia v Abidjane bola dnes pokojná.Mesto Bouaké bolo počas občianskej vojny v rokoch 2002-11 baštou povstalcov, ktorí mali pod kontrolou sever krajiny. Mnohí z nich sa neskôr stali príslušníkmi vládnej armády. Časť takýchto vojakov tvrdí, že nie všetky sľuby, ktoré sú zakotvené v mierovej zmluve z roku 2007, boli splnené.