Nesrovnal ocenil bratislavských víťazov kampane Do práce na bicykli

Ilustračná snímka

Bratislava 20. júna (TASR) - Primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal dnes v Primaciálnom paláci ocenil najlepších súťažiacich z Bratislavy, ktorí sa zapojili do národnej kampane Do práce na bicykli. Tento rok sa do súťaže, ktorá trvala od 1. do 31. mája, z hlavného mesta zapojilo 2634 jednotlivcov v 776 súťažných tímoch, ktoré najazdili okolo 376.847 km na bicykli. Ušetrili tým 94.212 kilogramov CO2. V rámci bratislavského magistrátu sa prihlásilo 22 jednotlivcov v šiestich súťažných tímoch.uviedol mestský cyklokoordinátor Pavol Griač.Primátor ocenil siedmich súťažiacich jednotlivcov a dva súťažiace tímy v dvoch kategóriách, v počte najazdených kilometrov a v počte jázd v rámci Bratislavy. Na prvom mieste v kategórii najviac najazdených kilometrov za jednotlivcov skončil Miroslav Gavura s 1717 kilometrami. V rámci tímov patrilo prvenstvo RTG S.M.R.D. Špeciálnu cenu si odniesla Lucia Liptáková, ktorá najazdila 1189 km.V kategórii najviac jázd za jednotlivcov skončil na prvom mieste Milan Mrocek s 54 jazdami a za tímy Kaktus bike. Zamestnávateľ s najvyšším počtom prihlásených účastníkov bola spoločnosť Eset so 141 prihlásenými cyklistami. Za magistrát hlavného mesta v kategórii najviac najazdených kilometrov a počte jázd skončila prvá Martina Tichá so 42 jazdami a 433 kilometrami. Novinkou tohto ročníka Do práce na bicykli bola symbolická cena venovaná najmladším účastníkom súťaže v predškolskom veku.priblížil pre TASR národný cyklokoordinátor Peter Klučka, ktorý je spolu s ministerstvom dopravy vyhlasovateľom tejto súťaže. Koordinátorom a odborným garantom súťaže je Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica.Počet účastníkov bol podľa Kľučku o 50 percent vyšší ako minulý rok. Najväčší počet prihlásených tímov aj jednotlivcov v rámci Slovenska bol z Bratislavy. Mesto Svit však do tretice obhájilo prvenstvo a v celonárodnom meradle sa stalo víťazom v počte najazdených kilometrov na počet obyvateľov.Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste a motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli.