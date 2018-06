Nesrovnal pozval na stretnutie znepokojených obyvateľov Obchodnej

Obchodná ulica v Bratislave, archívna snímka. Foto: TASR/Dušan Kittler Foto: TASR/Dušan Kittler

Bratislava 21. júna (TASR) – Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal vyhovel žiadosti obyvateľov Obchodnej ulice v centre mesta a pozval ich na stretnutie. Miestni žiadali rokovanie s primátorom aj so zástupcami štátnej a mestskej polície, na ktorom chceli navrhnúť svoju predstavu o komplexnom riešení bezpečnostnej situácie na tejto ulici, a to nielen na obdobie letných mesiacov.Nesrovnal tvrdí, že chce poznať názor a odporúčania obyvateľov Obchodnej ulice, preto ich aj pozval.uviedol pre TASR primátor.Obchodnej ulici podľa jeho slov venuje mesto veľkú pozornosť a spolupracuje pri tom aj s miestnymi občianskymi iniciatívami ako napríklad občianske združenie (OZ) Obchodná ulica a okolie. Nesrovnal tvrdí, že ulica sa opakovane čistí, stĺpy verejného osvetlenia sú natreté antigrafitovým náterom a skultúrnili sa aj zastávky MHD.priblížil primátor. Ako podotkol, mesto sa zapojilo aj do medzinárodnej medziuniverzitnej súťaže MUNISS, kde študenti prichádzajú s možnými riešeniami skvalitnenia priestoru Obchodnej ulice.Dlhodobý obraz tejto ulice v centre Bratislavy je však podľa miestnych obyvateľov nadmerný hluk, rušenie nočného pokoja, vandalizmus a násilnosti. Tí sú znepokojení zo zlej bezpečnostnej situácie na ulici, preto listom požiadali primátora o urýchlené zabezpečenie verejného poriadku. Zlá bezpečnostná situácia vládne podľa miestnych ľudí dlhodobo na celej ulici. Jej vyvrcholením bolo koncom mája napadnutie Filipínca Henryho Acordu, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Na následky zranení, ktoré mu spôsobil 28-ročný Juraj H. z okresu Dunajská Streda, zomrel.Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) a primátor Nesrovnal po úmrtí Filipínca informovali, že v uliciach Bratislavy budú počas leta posilnené policajné hliadky, rovnako bude v centre hlavného mesta pôsobiť počas hlavnej turistickej sezóny viac "operatívcov".