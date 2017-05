NESROVNAL: S ministrom dopravy sme sa zhodli ohľadom posilnenia vlakov

Na archívnej snímke primátor hlavného mesta Bratislava Ivo Nesrovnal. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 2. mája (TASR) – Bratislava má záujem o posilnenie vlakovej dopravy na území hlavného mesta. Toto stanovisko tlmočil na dnešnom stretnutí bratislavský primátor Ivo Nesrovnal ministrovi dopravy Árpádovi Érsekovi (Most-Híd).povedal primátor v rámci návštevy Dopravného podniku Bratislava (DPB). Dotknuté strany podľa jeho slov teraz čakajú ďalšie rokovania o tom, ako a kde budú posilnené vlakové spojenia.Primátor chce, aby sa vlaky neposilňovali len v súvislosti s výstavbou obchvatu Bratislavy, ale slúžili aj ako regulárna doprava ľudí po hlavnom meste.podotkol Nesrovnal. Ako tvrdí, súvisí to však aj s projektmi budovania záchytných parkovísk, terminálov integrovanej osobnej prepravy (TIOP) či plánom vybudovania železničnej stanice Filiálka na Trnavskom mýte.uviedol primátor. Kedy by sa tak malo stať však nateraz nespresnil.Generálny riaditeľ DPB Milan Urban uviedol, že podnik je schopný reagovať na posilnenie vlakovej dopravy v hlavnom meste.povedal.Minister dopravy koncom apríla ešte nevedel povedať, či budú vlaky v Bratislave jazdiť aj ako pomoc mestskej hromadnej doprave už od decembra tohto roka. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ho ešte bude v tejto veci bližšie informovať, keďže ide o pomerne čerstvý návrh.avizoval Érsek. Vlakovú dopravu si totiž od dopravcov objednáva a financuje štát prostredníctvom ministerstva dopravy.Predstavitelia ZSSK a Železníc Slovenskej republiky si pritom minulý mesiac prezreli 50 kilometrov železničných tratí v hlavnom meste. Zároveň uviedli, že vlaková doprava by mohla pomôcť doprave v Bratislave a jej okolí, a to predovšetkým pri riešení situácie v meste počas výstavby obchvatu na diaľnici D4 a rýchlostnej cesty R7.Cestnú dopravu do a z Bratislavy by tak mohli odľahčiť dve nové trate i nové železničné zastávky. V spolupráci s ministerstvom dopravy analyzujú možnosť realizovať prepojenie Senca s Petržalkou s možnosťou novej stanice na Bosákovej ulici alebo pri Digital Parku/Auparku v Bratislave. Ďalšou možnosťou je podľa ZSSK zvýšenie intenzity využitia stanice Bratislava-Nové Mesto a posilnenie spojov, ktoré sem smerujú od Trnavy a z Malaciek.