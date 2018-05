Nesrovnal: Stavba pri UFE má ďaleko od toho, čo považujem za primerané

Na snímke primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 14. mája (TASR) – Kritizovaná výstavba pod bratislavským Mostom SNP, pri vchode do vyhliadkovej veže UFO, má podľa primátora Bratislavy Iva Nesrovnala ďaleko od toho, čo by považoval za primerané. Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že na prvý pohľad je vidieť, že stavebník išiel nad rámec odporúčaní hlavnej architektky Bratislavy.napísal Nesrovnal. Hlavné mesto podľa neho od stavebníka aj napriek výzvam neobdržalo projektovú dokumentáciu, ktorú by mohol niekto preštudovať.uviedol primátor. Zároveň potvrdil, že Most SNP je momentálne v procese vyhlásenia za národnú kultúrnu pamiatku. Platí teda naň rovnaká ochrana, akoby už bol vyhlásený za pamiatku. Mesto chce k tomuto problému zvolať aj tlačový brífing.Starosta Petržalky Vladimír Bajan uviedol, že stavebník ich stavebný úrad požiadal o opravu havarijného stavu. Doložil aj fotodokumentáciu, ktorá to dokazovala. Pre vlnu kritiky, ktorá na stavbu pod Mostom SNP smerovala, podpísal Bajan štátny stavebný dozor.uviedol.Podľa aktivistu Miroslava Draguna primátor nehovorí pravdu. Ako tvrdí, Nesrovnal i mestskí poslanci už v roku 2016 vedeli, že takáto stavba pod Mostom SNP vznikne.povedal.Hlavný projektant minuloročnej rekonštrukcie cesty na Moste SNP František Brliť na sociálnej sieti uviedol, že je nevyhnutné, aby boli urobené bezodkladné opatrenia na odstránenie kritizovanej stavby z dôvodu zabránenia nebezpečnej situácie.uviedol.Bratislavskí mestskí poslanci v roku 2016 a v roku 2017 schvaľovali spoločnosti Zemegula, ktorá prevádzkuje reštauráciu, vyhliadku UFO i pláž pri Dunaji, predĺženia prenájmu pozemkov pod Mostom SNP. Hlavným dôvodom žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy bol havarijný stav vstupných priestorov do vyhliadkovej veže UFO. Poslanci predĺženie nájmu do roku 2039 firme schválili. Jednou z podmienok bolo, že bude vybudované nové cyklistické a turistické centrum, ktoré po kolaudácii bude s celým vstupným priestorom odovzdané do vlastníctva hlavného mesta.Hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad v stanovisku k predĺženiu nájmu pozemkov však napísala, že celkový architektonický výraz dostavby musí byť minimalistickým zásahom do architektúry Mosta SNP. Riešenie musí kompozične rešpektovať hmotové a tvarové riešenie stavby mosta. Firma Zemegula na otázky TASR doteraz nereagovala.