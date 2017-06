NESROVNAL: Tender na prevádzkovateľa osvetlenia nie je šitý na mieru

Na archívnej snímke primátor mesta hl. mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 6. júna (TASR) – Vyhlásený tender na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave, nie je podľa primátora hlavného mesta Iva Nesrovnala šitý na mieru konkrétnemu uchádzačovi.skonštatoval dnes primátor. Magistrát chce s víťazom súťaže uzavrieť zmluvu na 20 rokov v predpokladanej výške 143,69 milióna eur bez DPH.Technické požiadavky na zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave pripravila poradenská spoločnosť Deloitte.povedal Ivan Lužica z Deloitte. Primátor už dal pokyn, aby bol zverejnený audit verejného osvetlenia, ktorý realizovala spoločnosť Deloitte.spresnil. Výsledok tendra bude vyhodnocovať komisia zložená z odborníkov magistrátu a externého prostredia i poslancov mestského zastupiteľstva.Či mesto stihne ukončiť súťaž do konca tohto roka, primátor zaručiť nevie. Závisieť to bude podľa neho najmä od súťažiacich.uviedol primátor. Zároveň spochybnil, že by magistrát zvolil krátky čas na predkladanie ponúk, ktorá je stanovená do 10. júla.podotkol Nesrovnal. Ponuky sa budú otvárať 21. júla.Mesto od novej súťaže chce, aby verejné osvetlenie okrem poskytovania svetla ponúkalo aj oveľa viac. Napríklad dávalo informácie o voľných parkovacích miestach, kvalite ovzdušia alebo obsahovalo bezpečnostné kamery.priblížil Nesrovnal s tým, že systém sa musí kedykoľvek obohacovať o smart riešenia. Mesto má mať aj posilnené kontrolné právomoci.Dionýz Gašparovský zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý spolupracoval s Deloitte pri tvorbe technických požiadaviek, priblížil, že staré svietidlá v meste by mala nahradiť LED technológia. Svetlá v historickom centre a obytných zónach by mali mať teplú bielu farbu. Taktiež by nemalo chýbať riadenie osvetlenia so stmievaním v neskorých nočných hodinách a s možnosťou využitia detekcie pohybu chodcov a vozidiel.spresnil.