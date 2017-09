NESROVNAL:Trať na Špitálskej je kľúčová,spor treba vyriešiť čo najskôr

Na snímke primátor mesta Bratislava Ivo Nesrovnal. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Bratislava 7. septembra (TASR) – Obnova električkovej trate na Špitálskej ulici v Bratislave nie je podľa ministerstva dopravy povolená v súlade so zákonom a v procese nastali vážne pochybenia, preto je nutné výstavbu zastaviť. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal TASR povedal, že je to právny spor medzi rezortom dopravy a Bratislavským samosprávnym krajom (BSK), ktorý je potrebné vyriešiť čo najskôr.povedal primátor. Električkovú trať na Špitálskej ulici považuje za kľúčovú, a preto je snahou mesta i DPB sprevádzkovať ju čo najskôr. Na ako dlho sa práce môžu zastaviť, špekulovať nechcel.Riaditeľ úseku obchodu a strategického rozvoja i člen predstavenstva Dopravného podniku Bratislava (DPB) Alexander Sako povedal, že momentálne stavba pokračuje podľa harmonogramu a žiadne sklzy tam nie sú.povedal s tým, že rozhodnutie ministerstva skúmajú a následne zaujmú stanovisko.Ministerstvo dopravy TASR uviedlo, že prvostupňový orgán musí celú stavbu nanovo prerokovať so všetkými zúčastnenými, doplniť dokazovanie a nanovo povoliť. BSK ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy vydal 5. mája DPB stavebné povolenie na líniovú stavbu "Oprava električkovej trate Špitálska ulica". Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 23. júna. Ministerstvo však popisuje viacero pochybení, napríklad, že prvostupňový stavebný úrad nezahrnul odvolateľov – vlastníkov susednej stavby medzi účastníkov konania, nedoručoval im riadne listy a nekonal s nimi ako s účastníkmi. Pochybením napríklad malo byť aj nedodržanie lehoty vyvesenia vyhlášky s rozhodnutím na úradnej tabuli. Stavebný úrad mal podľa ministerstva postupovať v stavebnom konaní tiež procesne nesprávne.BSK však tvrdí, že stavebné povolenie bolo účastníkom konania riadne doručené, právoplatnosť rozhodnutia bola vyznačená správne.povedala hovorkyňa kraja Lucia Forman. Rekonštrukcia električkovej trate za viac ako 2,5 milióna eur sa týka úseku od zastávky na Kamennom námestí po odbočenie električiek za križovatkou Mickiewiczova - Americké námestie – Špitálska. Práce boli spustené začiatkom augusta a podľa odhadov majú trvať tri mesiace. Vyžiadali si aj presmerovanie električkových liniek.V rámci rekonštrukcie ide o obnovu koľajového zvršku dvojkoľajovej trate s nástupišťami spolu so zabudovaním antivibračných a protihlukových opatrení. Zároveň má dôjsť aj k istým zmenám rozmiestnenia niektorých zastávok.