NESROVNAL: Trnavské mýto sa stáva strategickým verejným priestorom

Nesrovnal Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. októbra (TASR) – Rekonštrukcia podchodu na Trnavskom mýte je dôležitý, no zároveň nie posledný krok k zásadnej zmene, ktorú si vyžaduje verejný priestor s kultúrnym, spoločenským a dopravným potenciálom, aký má táto lokalita. V relácii spravodajskej televízie Tablet.TV Hlavné mesto to naznačil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.Víta fakt, že sa splnil cieľ čo najrýchlejšie prikročiť k rekonštrukcii podchodu na Trnavskom mýte. Pripomenul, že viac ako dvojmiliónová investícia, ktorá spája súkromné zdroje i peniaze hlavného mesta, by mala priniesť nielen rekonštrukciu a efektívne skultúrnenie samotného podchodu, ale aj revitalizáciu horných plôch okolo jeho vstupov.uviedol pred kamerami.Zdôraznil, že verejný priestor na Trnavskom mýte naberá na dôležitosti. I v súvislosti so železničnou stanicou Filiálka, ktorá by sa mala na tomto mieste obnoviť, prisudzuje Nesrovnal lokalite zásadný strategický význam. "zdôraznil Nesrovnal.Potvrdil, že práve Filiálka by mala odpovedať aj na to, čo bude s Hlavnou stanicou.naznačil v Tablet.TV riešenie, ktorým sa v súčasnosti zaoberajú aj Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pri príprave štúdie realizovateľnosti uzla Bratislava. Ako dodal, význam Filiálky rastie vzhľadom na obmedzené dopravno-technické možnosti Hlavnej stanice zvládnuť v budúcnosti nárast koľajovej dopravy.doplnil.Zdôraznil zároveň, že úvahy o využití Filiálky neohrozujú plánované investície, ktoré chce mesto i ŽSR urobiť v rámci samotnej budovy Hlavnej stanice a Predstaničného námestia.povedal primátor. Mesto má v pláne vymeniť na Predstaničnom námestí osvetlenie, opraviť zastávky i vybudovať výťah k električkovému nástupišťu.Nesrovnal verí, že investíciám nezabránia ani prípadné právne kroky spoločnosti Transprojekt, ktorej v súvislosti s nájmom pozemkov v okolí stanice vypovedali po hlavnom meste zmluvu aj ŽSR. Spoločnosť v oboch prípadoch tvrdí, že z právneho hľadiska nebolo vypovedanie zmlúv v poriadku.vyhlásil Nesrovnal s upozornením, že Transprojekt má čo vysvetľovať nielen v prípade Hlavnej stanice, ale aj viacerých nedokončených a chátrajúcich projektov v centre mesta.