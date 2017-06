Ness City Triathlon láka deti aj elitných pretekárov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Elitní triatlonisti na Ness City Triathlon 2017:



František Kubínek (ČR), Simon Brunovský, Vladimír Sopko, Daniel Kraviansky, Richard Hamrák, Oliver Arnold, Patrik Remiš, Gregor Fotul, Ľubomír Redaj, Aurel Barto, Nikola Čorbová, Dana Ignačáková, Ivona Miklošová, Ivana Gajdošová, Veronika Kermietová, Lucia Linkeschová, Gabriela Slafkovská

Košice 27. júna (TASR) - Ness City Triathlon napíše v sobotu 1. júla svoju druhú kapitolu. Na košickom podujatí sa v roku 2016 zúčastnilo takmer 400 vytrvalcov, organizátori očakávajú podobný počet aj tentoraz. Na štarte nebude chýbať popri množstve amatérov ani úzka skupina elitných triatlonistov.K osobitostiam košického Ness City Triathlonu patrí špecifické prostredie, keďže dejiskom je centrum mesta.poznamenala Michala Lukáčová zo spoločnosti Progress Promotion, ktorá je organizátorom podujatia.Mesto Košice vníma Ness City Triathlon ako významnú akciu, keďže práve triatlon bude jedným zo športov, ktoré budú súčasťou Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) 2021. Ten sa bude konať práve v metropole východu.uviedol primátor Košíc Richard Raši.Podmienky, ktoré Ness City Triathlon garantuje elitným pretekárom, vyústili do veľkého záujmu o kvalifikáciu do skupiny elitných pretekárov so štartom v osobitnej finálovej vlne. Zúčastnení sa môžu tešiť aj na novú bezpečnejšiu trať pre cyklistickú časť pretekov.ako ho vlani označil prezident Slovenskej triatlonovej únie Jozef Jurášek, vyhrali v roku 2016 Košičanka Romana Gajdošová a český olympionik Jan Čelůstka. Tí budú na štarte chýbať, no aj tentoraz bude veľkým favoritom na víťazstvo český triatlonista - František Kubínek, ktorý je úradujúci majster Česka. K favoritom ženskej kategórie by mala patriť aj Nikola Čorbová, ktorá nedávno obsadila na ETU ME v Dánsku 8. miesto v strednom triatlone.poznamenala Čorbová.Ness City Triathlon je špecifický aj tým, že láka na štart množstvo premiérových triatlonistov. Je to aj vďaka zvládnuteľnej porcii triatlonu, ale aj bezpečím bazénového plávania, na ktoré si trúfnu aj menej skúsení plavci. Hlavný organizátor pretekov a krízové centrum Dorka predstavia v tomto roku charitatívny projekt "Plavecká škola Ness City Triathlon," vďaka ktorému sa 6 detí z krízového centra Dorka, bude učiť plávať. Pôjde o deti, ktoré nemajú reálnu šancu absolvovať plavecký kurz. Skupina detí absolvuje v priebehu piatich týždňov 10 plaveckých tréningov na Mestskej krytej plavárni v Košiciach pod vedením profesionálnej trénerky Petry Rodákovej. Podujatím bude sprevádzať moderátor Slavomír Jurko a súčasťou bude aj tombola. Registrácia pretekárov sa začína od 11.00, štart detí je na programe o 14.00 a vyhlásenie výsledkov o 18.30.