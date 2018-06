Ness City Triathlon napíše 3. kapitolu, nový bazén čaká premiéra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Najväčší favoriti Ness City Triathlon 2018: Ondrej Kubo, Simon Brunovský, Šimon Žáčik, Tadeáš Fazekaš, Samuel Simonides, Vladislav Lukács, Daniel Kraviansky, Ľubomír Redaj, Pavol Žáčik, Peter Žáčik, Aurel Barto, Ivana Kuriačková, Ivona Miklošová, Nikola Čorbová, Nora Jenčušová, Margaréta Bičanová, Zuzana Michaličková

Košice 26. júna (TASR) - Posledná júnová sobota v Košiciach bude patriť triatlonu. Na štarte 3. ročníka Ness City Triathlon budú okrem viac než štyroch stoviek účastníkov aj viaceré známe tváre. Okrem atraktívnych priestorov v širšom centre Košíc sa môžu tešiť aj na premiéru v zrekonštruovanom bazéne.Ness City Triathlon sa počas svojej krátkej histórie stal jedným z najlepšie hodnotených a najvyhľadávanejších podujatí triatlonovej sezóny na Slovensku. V sobotu 30. júna sa v centre Košíc odohrá jeho 3. ročník, ktorý opäť prinesie viacero lákadiel. Jeho účastníci budú medzi prvými, ktorí si vyskúšajú zrekonštruovaný 50 metrový bazén v košickej mestskej plavárni.Štyri dni pred štartom organizátori evidovali 410 prihlásených pretekárov.uviedol riaditeľ pretekov Branislav Koniar.Štruktúra pretekov, charakterizovaná intervalovým štartom v plaveckej časti, prináša náročnú úlohu spočívajúcu v zabezpečení troch tratí a disciplín v rovnakom čase. Znamená to, že v jednom čase budú súťažiaci v bazéne, na cyklistickej trati a aj na bežeckom okruhu. Rovnako ako na predošlých dvoch ročníkoch, aj tentoraz je súťaž vypísaná vo formáte Sprint, čo znamená, že v bazéne je potrebné zdolať 750 metrov, cyklistická trať pozostávajúca z ôsmich okruhov má dĺžku 20 km a dĺžka bežeckej časti je 5 km. Olympijský formát by vyžadoval zvládnutie dvojnásobnej porcie vo všetkých troch disciplínach.Podujatie prinesie aj populárnu možnosť absolvovať ho formou štafety. V nej sa predstavia tímy, v ktorých budú figurovať známi športovci, napríklad už bývalý reprezentant vo vodnom póle Karol Bačo či hokejisti HC Košice Šimon Petráš a Patrik Koyš. Zaujímavosťou bude štart štafety zloženej z hendikepovaných športovcov, v ktorej sa predstaví aj paralympijská reprezentantka v cyklistike Anna Orosová. Karol Bačo sa košického triatlonu zúčastní už tretíkrát.poznamenal Karol Bačo s úsmevom.Hlavná pozornosť bude sústredená na súťaž jednotlivcov, ktorí budú rozdelení do kategórií Open a Elite. Elitní pretekári štartujú na pozvanie organizátorov na základe dosiahnutých výsledkov. K nim bude patriť aj Nora Jenčušová.Podujatie odštartuje detským triatlonom od 14.00, o 15.00 prídu na trať plavci v kategórii Open a o 16.00 Elite. Vyhlásenie výsledkov je na programe od 18.00.