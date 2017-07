Ness City Triathlon v Košiach sa stal korisťou Kubíneka a Miklošovej

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 2. júla (TASR) - Aj víťazom 2. ročníka podujatia Ness City Triathlon sa stal český pretekár. Na vlaňajší triumf Jana Čelůstku nadviazal František Kubínek, ktorý potvrdil pozíciu favorita. Medzi ženami triumfovala Slovenka Ivona Miklošová.Kubínek zvládol 750 metrov plávania, 20 km bicyklovania a 5-kilometrový beh za 1:00:29,1 hod. Aktuálny majster Českej republiky nadviazal na vlaňajší triumf krajana Jana Čelůstku, ktorý tentoraz neštartoval. Na stupni víťazov mu robili spoločnosť slovenskí triatlonisti. Druhé miesto obsadil so stratou 49. sekúnd Simon Brunovský, tretí skončil Daniel Kravianský, ktorý za víťazom zaostal o 59 sekúnd.Medzi ženami triumfovala Miklošová, ktorá nadviazala na víťazstvo na triatlonovom podujatí v Senci i na ME v akvatlone do 23 rokov. V Košiciach zvíťazila časom 1:05:52,6 hod. Druhá Nikola Čorbová mala stratu 34,7 sekúnd, tretia Nora Jencušová 1:14,6 minúty.