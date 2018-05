NEŠŤASTIE V POĽSKU: Po silnom otrase je sedem baníkov nezvestných

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 5. mája (TASR) - Sedem baníkov je predbežne nezvestných po tom, čo v uhoľnej bani Zofióvka v meste Jastrzębie-Zdrój v poľsko-českom pohraničí došlo k silnému otrasu v hĺbke 900 metrov pod zemou.Príslušný banský úrad nemá informácie o tom, že by ktorýsi z baníkov utrpel zranenia, so siedmimi z nich sa však nedarí nadviazať spojenie.Vyplýva to z informácií, ktoré priniesla tlačová agentúra PAP i spravodajská televízia TVN24.Prácu záchranárov v lokalite sťažuje vysoká koncentrácia metánu v podzemí.