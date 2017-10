Neštátne nemocnice vítajú dofinancovanie zdravotníctva

Foto: TASR - Jana Holubčíková ilustračný záber

Bratislava 5. októbra (TASR) - Malé a stredné nemocnice vítajú plánované dofinancovanie zdravotníctva v tomto roku sumou 100 miliónov eur." povedal dnes na tlačovej konferencii šéf Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko.Neštátne nemocnice, ktorých ANS združuje 74, sú podľa jeho slov s dofinancovaním spokojné. Drvivá väčšina z nich sa tak nebude musieť zadlžovať, priblížil Petko. Tvrdí, že dofinancovanie zabezpečí aj sociálny zmier, keďže zmluvy so zdravotnými poisťovňami budú pokračovať ako doteraz. Potvrdiť to mali aj stredajšie (4.10.) vzájomné rokovania.Dofinancovanie víta aj Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Upozornila však, že takéto financovanie nie je zdravé.uviedla šéfka komory Iveta Lazorová.poznamenal PR špecialista Dôvery Matej Štepianský. Union zdravotná poisťovňa si chce s hodnotením dofinancovania počkať na to, kým sa naozaj potvrdí.Zdravotníctvo by sa malo v tomto roku dofinancovať 100 miliónmi eur cez vyššie zdravotné odvody za štátnych poistencov. Poslanci parlamentného zdravotníckeho výboru schválili v stredu (4.10.) pozmeňujúci návrh jeho predsedu Štefana Zelníka (SNS) k novele zákona o zdravotnom poistení, ktorá zvýši odvody štátu. K takémuto kroku sa pristúpilo po dohode s ministerstvom financií, ozrejmil šéf rezortu Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Dofinancovanie budú musieť ešte odobriť aj poslanci v pléne a prezident.