Neštátni vlastníci lesov kritizujú prístup k ochrane prírody

Na snímke pohľad na lesy Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júna (TASR) - Neštátnym vlastníkom lesov sa nepáči prístup k ochrane prírody na Slovensku, chceli by viac aktívneho manažmentu v chránených územiach, ako aj prehodnotenie ich rozsahu. Šéfa envirorezortu Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) kritizujú, že si na nich vyše roka nenašiel čas. Píšu mu preto otvorený list. Veria, že pripravovaná Národná dohoda o strome nebude "diktátom", ale príde aj k diskusii s vlastníkmi.povedal Milan Ovseník, predseda Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov. Tá reprezentuje vlastníkov asi 700.000 hektárov lesnej pôdy. Pravidlá ochrany prírody, ktoré priniesli bezzásahovať a obmedzenia v chránených územiach, podľa ich listu lesnú krajinu ničia.Neštátni vlastníci chcú podľa podpredsedu únie Juraja Vanka prírodu chrániť, ale udržateľným spôsobom a tak, aby "nakoniec na napĺňanie verejného záujmu nedoplácali najzraniteľnejší obyvatelia na vidieku". Poukazuje, že veľa problémov v ochrane prírody vyplýva aj z organizačného zmätku, keď sa predstavitelia rezortov životného prostredia a hospodárstva hrajú každý na vlastnom "piesku".Súčasné vedenie ministerstva podľa svojho hovorcu Tomáša Ferenčáka presadzuje konštruktívnu a otvorenú diskusiu so všetkými zainteresovanými. "Národná dohoda o strome nie je útok, ide o podanú ruku. Envirorezort chce diskusiu posunúť do úrovne, kde kľúčovou témou je les. V tomto duchu vítame záujem lesníkov," reagoval.Ako poznamenal, na Slovensku sú lesníci, ktorí sa starajú o les a majú rešpekt ochranárov aj ekológov.zhrnul Ferenčák.Minister Sólymos v máji avizoval, že ministerstvu pôdohospodárstva predstaví Národnú dohodu o strome, ktorá položí základy ekologickejšieho, zodpovednejšieho a trvalo udržateľného spôsobu hospodárenia s lesmi. Oznámil to po tom, čo sa v Tatrách presvedčil o výsledkoch dvoch prístupov pri spravovaní lesov. Prvým je ochranársky prístup. Druhým je lesnícky, založený na plánovaných a rozsiahlych výruboch.