Neštítia sa ničoho: Neznáma dvojica okradla dôchodcov zo Štúrova

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štúrovo 27. septembra (TASR) - Manželskému páru dôchodcov zo Štúrova zastalo v pondelok 25. septembra podvečer na autobusovej zastávke auto, ktorého posádka im ponúkla, že ich odvezie domov. Ako TASR informovala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Božena Bruchterová, manželský pár ponuku od neznámych ľudí prijal a spokojne si sadli do auta.Po tom, ako ich doviezli na miesto, dôchodcovia sa im poďakovali, no po chvíľke zistili, že im chýba peňaženka s preukážkami, občiansky preukaz, kartička poistenca a finančná hotovosť 700 eur.povedala Bruchterová.Polícia preto radí, aby boli občania pri komunikácii s cudzími ľuďmi opatrní a nikdy si nesadali do ich auta.dodala policajná hovorkyňa.