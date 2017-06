Nestlé uvažuje o prípadnom predaji cukrovinkárskeho biznisu v USA

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 15. júna (TASR) - Švajčiarska potravinárska spoločnosť Nestlé uvažuje nad predajom svojho cukrovinkárskeho biznisu v Spojených štátoch. Uviedla to dnes švajčiarska firma." uviedlo vedenie spoločnosti v oficiálnom oznámení. Tento proces by sa mal uzatvoriť do konca tohto roka.Švajčiarsky koncern so sídlom vo Vevey zarobil na predaji čokolády a ďalších cukroviniek v USA minulý rok okolo 900 miliónov švajčiarskych frankov (827,66 milióna eur). To sú len 3 % z celkového objemu tržieb, ktoré Nestlé zaznamenala vlani v Spojených štátoch. Čo sa týka celosvetového predaja cukroviniek, Nestlé dosiahla v tomto segmente v roku 2016 tržby na úrovni 8,8 miliardy CHF.Aj z tohto pohľadu je tak podiel USA veľmi nízky. Nestlé sa preto plánuje na americkom trhu výraznejšie sústrediť na iné segmenty, ako napríklad na balené vody, detskú výživu, mrazené potraviny či potravu pre domácich miláčikov.