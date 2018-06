Nestor El Maestro mieri do CSKA Sofia

Na snímke Nestor El Maestro. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 4. júna (TASR) - Bývalý tréner futbalistov Spartaka Trnava Nestor El Maestro by sa mal stať novým kormidelníkom CSKA Sofia. Uviedli to niektoré bulharské médiá.Podľa nich je už len otázkou času, kedy El Maestro a CSKA podpíšu zmluvu. Dlho sa hovorilo o tom, že by mal 35-ročný Srb zasadnúť na lavičku Unionu Berlín, napokon však zrejme prevezme druhý tím bulharskej ligy z uplynulej sezóny.