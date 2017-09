Nestor slovenskej žurnalistiky Roman Kaliský sa narodil pred 95 rokmi

Na archívnej foto slovenský novinár Roman Kaliský Foto: TASR Foto: TASR

Slovenská Ľupča/Bratislava 22. septembra (TASR) - Nestor slovenskej žurnalistiky a publicista Roman Kaliský sa v novembrových dňoch 1989 ako publicista svojimi vystúpeniami v rádiu Slobodná Európa postavil na obranu uväznených disidentov z tzv. bratislavskej päťky. V sobotu 23. septembra uplynie 95 rokov od jeho narodenia.Roman Kaliský sa narodil 23. septembra 1922 v Slovenskej Ľupči. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a neskôr v Liptovskom Mikuláši, kde v roku 1943 zmaturoval. V tom istom roku začal študovať chemickotechnologické inžinierstvo na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT, dnes Slovenská technická univerzita - STU) v Bratislave, štúdium prerušil a zapojil sa do Slovenského národného povstania (SNP).Redaktorom denníka Práca sa stal po skončení druhej svetovej vojny a pôsobil v ňom do roku 1948, potom bol šéfredaktorom denníka Ľud a od roku 1953 bol dramaturgom slovenského dokumentárneho a neskôr hraného filmu. Publicista v roku 1962 knižne debutoval zbierkou reportáží Dlhá cesta, v ktorej zachytil vývinový proces slovenskej spoločnosti od konca vojny až do obdobia budovania nového spoločenského zriadenia.Jeho druhým literárnym počinom bola kniha literárnych reportáží z roku 1963 Obžalovaný, vstaňte!. Dielo sa dočkalo piatich vydaní. Kaliský sa stal spoluautorom knihy esejí o Slovenskom národnom povstaní (SNP) Konfrontácia (1968) a autorom televíznej hry Koniec a začiatok.Prémiu z rúk predsedu Klubu literatúry faktu pri Spolku slovenských spisovateľov Jozefa Leikerta v novembri 1998 dostal novinár za knihu Na poslednom úteku z roku 1997.Od októbra 1956 do 30. novembra 1967 pracoval v týždenníku Kultúrny život ako reportér a publicista. Od decembra 1967 pôsobil ako redaktor v Slovenskej televízii (STV, dnes RTVS) v Bratislave.Pre postoj k augustovým udalostiam v roku 1968 a nasledujúcej normalizácii bol politicky diskriminovaný a nesmel publikovať.Po politických zmenách v novembri 1989 a páde komunistického režimu sa vo februári 1990 stal riaditeľom STV. Na tomto poste pôsobil do augusta 1990. Neskôr bol redaktorom v Slovenských národných novinách, Literárnom týždenníku a v rokoch 1993 až 1994 pracoval ako zástupca šéfredaktora denníka Republika. Autorsky spolupracoval aj s ďalšími denníkmi Národná obroda, Koridor a Pravda.Podieľal sa aj na vzniku Slovenského syndikátu novinárov.Dokumentárny film o Romanovi Kaliskom bol nakrútený v roku 1996. Pamätnú medailu svätého Cyrila a Metoda odovzdal žurnalistovi v októbri 2002 predseda Matice slovenskej Jozef Markuš. Cenu Štefana Moyzesa Nadácie Matice slovenskej odovzdali novinárovi a publicistovi Romanovi Kaliskému v apríli 2009.Publicista zomrel 8. novembra 2015 v Bratislave vo veku 93 rokov.