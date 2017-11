NESTRAŤTE NERVY: Na viacerých miestach hrozia dopravné obmedzenia

Na archívnej snímke je uzatvorený horský priechod Kremnické Bane v smere od Turčianskych Teplíc. Foto: TASR - Jana Vodnáková Foto: TASR - Jana Vodnáková

Oprava cesty v Zlatých Moravciach si vyžiada dopravné obmedzenia

Kremnické Bane 2. novembra (TASR) - Obojsmernú verejnú premávku na ceste I/65 pri Kremnických Baniach, ktorá je aktuálne uzatvorená, by mali podľa informácií zo Slovenskej správy ciest (SSC) spustiť 15. novembra.Ako pre TASR uviedla hovorkyňa SSC Lucia Karelová, aktuálne sa v úseku realizujú práce na konštrukčných vrstvách vozovky a dokončujú sa oporné múry, zábradlia, žľabovky a obrubníky.doplnila Karelová.Na ceste sa však bude pracovať aj po spustení premávky, a to konkrétne na budovaní chodníkov, sanácii zosuvu a ďalších dokončovacích prácach. Práce nebudú mať podľa Karelovej vplyv na plynulosť verejnej premávky.Cestu na hlavnom ťahu z Kremnice na Martin pri Kremnických Baniach podmyl prívalový dážď ešte 31. júla 2016. Škody spôsobili dopravné komplikácie. Na spomínanom úseku je cesta uzatvorená pre verejnú dopravu s výnimkou dopravnej obsluhy. Ostatná doprava je odklonená, na Martin sa vodiči osobných vozidiel dostanú cez obec Krahule. Nákladné vozidlá si to musia obísť cez Donovaly.Mesto Zlaté Moravce upozorňuje návštevníkov mestského cintorína na dopravné obmedzenia v jeho okolí, ktoré sa začnú v piatok 3. novembra. Obmedzenia súvisia s opravami povrchu vozovky cesty III/1625 na Ulici SNP.Oprava zhruba 800 metrov dlhého úseku cesty, ktorá je v správe Nitrianskeho samosprávneho kraja, potrvá do 7. novembra tohto roka.upozornilo vedenie mesta. Premávka bude riadená dočasným dopravným značením.