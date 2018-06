Nestville Open Fest prináša na Horný Spiš výnimočnú multižánrovú zábavu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Festival Nestville Open Fest, ktorého siedmy ročník sa uskutoční v dňoch 22. a 23. júna v Hniezdnom, pripravil bohatý program pre všetky vekové kategórie. Najväčším prekvapením bude stretnutie a autogramiáda hlavných hrdinov seriálu TV Markíza Oteckovia. "Tešíme na akciu Nestville Open Fest v Hniezdnom, kde sa môžete s nami stretnúť. Dostanete tam naše podpis karty, budete sa môcť s nami odfotiť a niečo aj porozprávame,“ odkázali obľúbení herci.Hudobný program, v rámci ktorého sa návštevníci a návštevníčky môžu tešiť na kapely Rednex, Kryštof, Peter Bič Project, Vidiek, No Name, Metropolis, Komajota, Medial Banana, Inekafe, Nocadeň, rapperov Rytmusa a Majka Spirita či speváka Lukáša Adamca a DJ Mairee, spestrí aj vystúpenie Martiny Ťaskovej Kanošovej, známej z populárnej folklórnej šou Zem spieva. Mladá speváčka zaspieva v spojení s ľudovou hudbou Verbunk najobľúbenejšie slovenské folklórne piesne.Okrem dospelákov si zážitky odnesú aj najmenší návštevníci festivalu. Organizátori pre nich vymysleli atraktívny program v podaní interpretov ako Baby Band či Paci Pac. O dobrú náladu sa postarajú i divadelné predstavenia populárneho Cililing, Divadielka z klobúka, či detského Divadla Portál.Mužské publikum si bude môcť zas preveriť svoju kondíciu a silu v medzinárodnej súťaži silákov Nestville Strong Men a získať Európsky pohár najsilnejších mužov Európy. Súťažiť budú v disciplínach ako ťahanie kamióna, klada, pneumatika pretláčanie, mŕtvy ťah s autom a rýchlostná či preťahovanie, do ktorého sa budú môcť zapojiť aj ženy.Návštevníci a a návštevníčky podujatia zažijú tiež veľkolepý ohňostroj, odhalia tajomstvo výroby miestnych produktov a budú si môcť pochutiť na kvalitnej horúcej čokoláde.„Na Nestville Open Feste sme mali tú česť vystupovať počas prvého ročníka. Teším sa, že sa môžeme vrátiť, lebo je to veľmi dobrá akcia. Obrovské podujatie pre masu ľudí, kde zažijú kopec skvelej zábavy. Budú tu skvelé kapely, skvelí účinkujúci. Tu sa vždy dokážeme všetci zabaviť,“ hovorí líder skupiny Peter Bič Project Peter Bič.„Na tomto podujatí budem vystupovať tretíkrát, prvýkrát však s touto kapelou. Som rád, že tam budem v tejto súčasnej zostave. Je to Východ, kde nás ľudia majú radi a vedia sa zabávať. Teším sa na to, že si budeme môcť zaspievať spolu. I počas predchádzajúcich ročníkov som si to skvele užil,“ teší sa na festival Lukáš Adamec.„Skupina Komajota na Nestville Open Feste už hrala dvakrát. Aj počas ročníka, keď tam bol Jean-Claude Van Damme, čo bol pre nás veľký zážitok. Vtedy krstil prvú slovenskú whisky. Som zvedavý, čo si prichystajú na nás usporiadatelia a aj fanúšikovia tento ročník,“ vyjadril sa o účasti na podujatí Martin Husovský z prešovskej skupiny Komajota.„Festival sledujeme už dlhšie a sme prekvapení, koľko ľudí tam vystupuje a v akom veľkom meradle sa koná táto akcia. Vždy sme si povedali, prečo nás nezavolajú? Teraz sa to podarilo a sme veľmi radi. Určite sme zvedaví na tú atmosféru. Všeobecne sa hovorí, že je to jeden z najlepších festivalov, tak sa veľmi tešíme,“ tvrdí skupina Cigánski diabli.„Budem tam zastupovať modernú elektronickú hudbu, ktorá doteraz nemala veľa priestoru na takýchto festivaloch, preto som strašne rád, že na akcii môžem byť a prezentovať tento žáner. Pre fanúšikov chystám spontánny program, lebo malo by to byť o tom, že sa zabáva každý vrátane mňa. Nechcem, aby to bolo strojené,“ hovorí o účinkovaní na podujatí DJ Mairee.„Festival Nestvill Open Fest je výnimočný po viacerých stránkach. Niektorí z účinkujúcich sa napríklad nikdy nestretli na jednom pódiu, ako je to v prípade našich najväčších hviezd REDNEXU a Kryštofa. Najmä aj pre to, že Kryštof hráva na Slovensku veľmi zriedka. Rednex je vo svojom žánri zase legenda. Rozhodli sme sa pre nich aj preto, že minulý rok zobrali do kapely novú slovenskú speváčku a po prvý raz sa s ňou predstavia práve na Slovensku. Program sme sa snažili namixovať tak, aby si každý našiel to svoje. V ústrety ľudom sme vyšli aj cenou vstupného, kde návštevníci zažijú naozaj bohatý program za nízku cenu,“ prezradil o Nestville Open Feste spoluorganizátor Matúš Jaško z Randal Group.Vstupenky na podujatie je možné zakúpiť v sieti Ticketportal a Predpredaj.sk :Ďalšie Informácie o podujatí: https://www.nestvilleopenfest.sk/sk/