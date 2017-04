Netanjahu narýchlo zrušil schôdzku s nemeckým šéfom diplomacie

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tel Aviv 25. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na poslednú chvíľu zrušil svoje stretnutie s nemeckým ministrom zahraničných vecí Sigmarom Gabrielom, ktorý to dnes potvrdil tlačovej agentúre DPA.Druhý kanál izraelskej televízie (Aruc Štaim) predtým oznámil, že Netanjahu povedal nemeckému ministrovi, ktorý je na nástupnej návšteve Izraela, že si musí vybrať medzi stretnutím s ním alebo s aktivistami dvoch ľudskoprávnych organizácií.Šéf nemeckej diplomacie pricestoval do Izraela v pondelok večer po návšteve Jordánska.Dnes popoludní mal v Jeruzaleme naplánovanú diskusiu so. Medzi účastníkmi je organizácia Breaking the Silence (Šovrim štika, Prelomiť mlčanie), ktorá sa kriticky zaoberá izraelskou osídľovacou politikou. Vychádza pri tom z výpovedí vojakov a záložníkov o ich vojenskej službe na palestínskych územiach.Na rozhovory s Gabrielom je pozvaná aj B'celem, takmer 30 rokov existujúca mimovládna organizácia, ktorá rovnako pranieruje porušovanie ľudských práv na palestínskych územiach.Vo februári viedlo stretnutie belgického premiéra Charlesa Michela s predstaviteľmi oboch týchto skupín k ostrej slovnej výmene. Izraelská vláda si v reakcii predvolala belgického veľvyslanca, aby mu vyjadrila protest. Netanjahu hovoril o vážnej urážke.