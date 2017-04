Netanjahu odkázal Gabrielovi: Buď sa stretne s aktivistami, ale s ním

Sigmar Gabriel, archívne foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Jeruzalem 25. apríla (TASR) - Plánované stretnutie nemeckého ministra zahraničných vecí Sigmara Gabriela so zástupcami ľavicových organizácií pre ľudské práva počas jeho nástupnej návštevy v Izraeli sa postaralo o rozruch. Izraelská televízia v pondelok večer informovala, že premiér Benjamin Netanjahu zvažuje z tohto dôvodu zrušenie dnešnej schôdzky s Gabrielom.Podľa súkromnej televízie Aruc 2 dal Netanjahu hosťovi z Nemecka na výber: buď sa stretne s aktivistami, ale s ním, píše agentúra DPA. Podľa agentúra AP vysokopostavený izraelský predstaviteľ potvrdil takétozo strany premiéra.Gabriel sa k správe odmietol bezprostredne vyjadriť. Stanovisko neposkytla ani kancelária Netanjahua. Rozoslala však médiám plán termínov predsedu vlády na dnešný deň, v ktorom stretnutie s nemeckým ministrom chýba.Šéf nemeckej diplomacie pricestoval do Izraela v pondelok večer po návšteve Jordánska.Gabriel má na popoludnie v Jeruzaleme naplánovanú diskusiu so. Medzi účastníkmi je organizácia Breaking the Silence (Šovrim štika, Prelomiť mlčanie), ktorá sa kriticky zaoberá izraelskou osídľovacou politikou. Vychádza pri tom z výpovedí vojakov a záložníkov o ich vojenskej službe na palestínskych územiach.Na rozhovory s Gabrielom je pozvaná aj B'celem, takmer 30 rokov existujúca mimovládna organizácia, ktorá rovnako pranieruje porušovanie ľudských práv na palestínskych územiach.Vo februári viedlo stretnutie belgického premiéra Charlesa Michela s predstaviteľmi oboch týchto skupín k ostrej slovnej výmene. Izraelská vláda si v reakcii predvolala belgického veľvyslanca, aby mu vyjadrila protest. Netanjahu hovoril o vážnej urážke.