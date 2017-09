Netanjahu pochválil Argentínu za úsilie doriešiť bombový útok

Benjamin Netanjahu Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Buenos Aires 12. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu počas dnešnej návštevy Argentíny pochválil úsilie tamojšieho prezidenta Mauricia Macriho doriešiť bombový útok na židovské centrum v Buenos Aires z roku 1994, pri ktorom prišlo o život 85 ľudí. Informovala o tom agentúra Reuters.Netanjahu pricestoval do Argentíny v pondelok, čím sa začala jeho cesta po krajinách Latinskej Ameriky. Ide o vôbec prvú návštevu úradujúceho predsedu vlády židovského štátu v tejto oblasti od vzniku Izraela v roku 1948. Po Argentíne privítajú izraelského premiéra ešte v Kolumbii a Mexiku, odkiaľ sa presunie do New Yorku na Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov. Tam by sa mal stretnúť aj s prezidentom USA Donaldom Trumpom.Argentínski prokurátori vinia z organizovania útoku na židovské centrum Irán. Dosiaľ ale nikoho nepostavili pred súd, a to ani v prípade bombového útoku na izraelské veľvyslanectvo v Buenos Aires z roku 1992.uviedol Netanjahu.Prípad útoku na židovské centrum sa opäť oživil v roku 2015, keď prokurátora Alberta Nismana našli zastreleného v kúpeľni jeho bytu v Buenos Aires. Stalo sa tak deň predtým, ako mal vypovedať v argentínskom parlamente o svojich zisteniach a obvineniach voči vtedajšej prezidentke Cristine Fernándezovej. Nisman tvrdil, že prezidentka kryla iránskych predstaviteľov zapletených do bombového útoku na židovské centrum. Fernándezová podľa neho sľúbila milosť a slobodu iránskym organizátorom útoku výmenou za veľmi potrebné dodávky ropy z Iránu. Podľa prieskumov väčšina Argentínčanov verí, že Nismana zavraždili, uviedol Reuters.Macri nastúpil do úradu po Fernándezovej koncom roka 2015. Odvtedy posilnil vzťahy Argentíny so Spojenými štátmi a Izraelom. Zároveň sa snaží prilákať zahraničné investície, ktoré sú podľa neho potrebné na stimulovanie ekonomiky poškodenej inflačnými politikami a menovými kontrolami z čias Fernándezovej.Macri sa stretol aj s rodinou zosnulého prokurátora Nismana. Vyhlásil, že si kladie za vysokú prioritu objasnenie jeho smrti, ako aj bombového útoku na židovské centrum.