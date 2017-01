Netanjahu s mierovou konferenciou nesúhlasí, má byť zmanipulovaná

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, archívna snímka Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Tel Aviv 12. januára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyjadril dnes opakovane ostrý nesúhlas s nadchádzajúcou medzinárodnou konferenciou zameranou na obnovu mierových rokovaní Izraela s Palestínou, ktorá sa cez víkend uskutoční v Paríži.povedal Netanjahu počas svojho dnešného stretnutia s nórskym ministrom zahraničných vecí Börgem Brendem. Dodal, že z pohľadu mieru ide o spiatočnícky krok, ktorý zároveň Izrael k ničomu nazaviaže.Nórsko je jednou z dovedna 72 krajín, ktoré sa zúčastnia na nedeľňajšej konferencii, na ktorej však bude chýbať Izrael aj zástupcovia Palestínčanov. Francúzsko tvrdí, že sa mierovými rozhovormi snaží nastaviť rámec pre ďalšie, priame izraelsko-palestínske mierové rozhovory.Kým Palestínčania túto iniciatívu privítali, Izrael ju viackrát odmietol. Samotný Netanjahu uviedol, že za jediný skutočný spôsob, ako pokročiť k mieru, považuje práve priame rozhovory s Palestínčanmi. Palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása pritom opakovane vyzval na obnovu takýchto rokovaní. Abbás však uviedol, že na takéto rokovania pristúpi, iba ak Izrael zastaví výstavbu osád na palestínskych územiach.Francúzsky prezident Francois Hollande dnes uznal, že bilaterálne rokovania by rozhodne boli cestou vpred.povedal diplomatom.Hollande sa však nedomnieva, že by sa v rámci cesty k mieru nenašlo dosť miesta aj pre medzinárodnú konferenciu. Dodal, že práve konferencia bude príležitosťou pre medzinárodné spoločenstvo, aby tak potvrdilo svoju podporu mierovému riešeniu a tiež rozvinulo možnosti, ako pomáhať tomuto regiónu, a to najmä v oblasti infraštruktúry.