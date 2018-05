Netanjahu vyzval krajiny, aby presunuli svoje ambasády do Jeruzalema

Na snímke Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 14. mája (TASR) - Desaťtisíce Izraelčanov v rámci osláv Dňa Jeruzalema oslavovali v nedeľu presun veľvyslanectva USA z Tel Avivu do Jeruzalema, ku ktorému má oficiálne dôjsť v pondelok. Informovala o tom agentúra AP.Polícia uviedla, že na nedeľnom slávnostnom pochode sa zúčastnilo viac ako 30.000 ľudí. Pochodujúci mávali izraelskými vlajkami, spievali a tancovali.Proti podujatiu protestovala malá skupina umiernených Izraelčanov.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyzval ostatné krajiny, aby nasledovali príklad amerického prezidenta Donalda Trumpa a tiež premiestnili svoje veľvyslanectvá do Jeruzalema.Netanjahu ocenil Trumpovo rozhodnutie počas príhovoru k zahraničným ambasádorom v Jeruzaleme na slávnostnej recepcii organizovanej pri príležitosti presunu veľvyslanectva USA.povedal Netanjahu.Okrem Spojených štátov sa nedeľnej recepcii zúčastnilo ďalších 32 krajín. Z Európskej únie však prišli len štyria zástupcovia - z Rakúska, Českej republiky, Maďarska a Rumunska. Brusel totiž s presunom americkej ambasády do Jeruzalema nesúhlasí.Dňom Jeruzalema si Izrael pripomína výročie obsadenie východnej časti mesta armádou židovského štátu počas blízkovýchodnej vojny v roku 1967. Medzinárodné spoločenstvo však doposiaľ tento krok neuznalo a Palestínčania chcú, aby sa východný Jeruzalem stal hlavným mestom ich budúceho štátu.