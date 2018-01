Netanjahu žiada o zrušenie UNRWA

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 7. januára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu zopakoval svoju výzvu na zrušenie Úradu OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA), ktorý obvinil z protiizraelských postojov. Informovala o tom agentúra AP.Netanjahu v nedeľu po pravidelnom rokovaní svojej vlády prostredníctvom komuniké deklaroval, žea existencieIzraelský premiér vo svojom vyhlásení navrhuje zrušiť UNRWA a jeho aktivity zveriť Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov. Upozornil tiež, že Palestínčania sú jediným národom, ktorý má vlastnú organizáciu na pomoc utečencom, zatiaľ čo o všetkých ostatných utečencov sa stará UNHCR.Netanjahu okrem toho plne podporil nedávne kritické vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil zastavením finančnej pomoci USA pre Palestínčanov.Podľa dostupných informácií USA v roku 2016 prostredníctvom svojej vládnej agentúry USAID poskytlo Palestínčanom pomoc v objeme 319 miliónov dolárov. Ďalších 304 miliónov dolárov išlo pre palestínske územia v rámci pomoci USA pre programy OSN v tomto regióne.UNRWA na palestínskych územiach distribuuje humanitárnu pomoc a poskytuje tamojším obyvateľom aj sociálnu podporu. V oblasti otvorila aj niekoľko vzdelávacích centier a ošetrovní a v pásme Gazy, na Západnom brehu a vo východnom Jeruzaleme spravuje aj stovky škôl pre palestínske deti. Takéto školy prevádzkuje UNRWA aj v Libanone, Jordánsku a Sýrii.Podľa agentúry AP sú USA hlavným darcom pre UNRWA. Ak by svoju pomoc ukončili, mohlo by to viesť k humanitárnej kríze, a to najmä v pásme Gazy, kde je väčšina obyvateľstva odkázaná na pomoc UNRWA.