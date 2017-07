Netradičné praktiky: Kňaz láka ľudí na omšu alkoholom a čipsami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský

Rím 3. júla (TASR) - Kňaz v stredotalianskej dedine začal ponúkať dospelým zadarmo alkohol a deťom čipsy v snahe zvýšiť účasť svojich farníkov na omšiach.Páter Gianfranco Formenton z kostola v malej obci Saint Martin in Trignano na svojom facebookovom profile oznámil, že nový systém odmeňovania platí od 2. júla. Ponúka víno prosecco zo svojho domovského regiónu Benátsko a čipsy spolu s hostiami - ale iba majiteľom špeciálnej "návštevníckej karty". Uviedol tiež, že priestory kostola sú klimatizované a je možné si ich prenajať na oslavu narodenín alebo iné podujatia.V rozhovore s novinami Il Messaggero, ktoré o nevšednej iniciatíve informovali v nedeľu, páter Formenton povedal, že nápad "sa zrodil ako hra vymyslená mladými farníkmi a je cielená hlavne na nich". "Každú nedeľu na konci omše kartu opečiatkujem a potvrdím tak (jej majiteľovi) účasť. Je to len hra, ale pomáha to každému pripomínať si fakt, že viera je záväzok a ako taká nejde na prázdniny," uviedol Formenton.Dnes po tom, ako si jeho nekonvenčné pastoračné metódy získali celoštátnu publicitu, reagoval opäť na Facebooku: "Všetok tento rozruch iba pre prosecco a pár čipsov?"