Netradiční hip-hoperi Shabazz Palaces sa predstavia v Bratislave

Bratislava 14. októbra (TASR) - Shabazz Palaces sú hip-hopoví samorasti, ktorí sa nepodobajú v rámci svojho žánru na nič. Je to hip-hop pre tých, ktorých nebavia hip-hopové klišé. Pre ortodoxných je to nový pohľad na to, čo dobre poznajú. A pre hudobných nerdov, otvorených novej hudbe, je to niečo, čo netreba vynechať. Shabazz Palaces zahrajú v utorok 17. októbra v bratislavskej A4.Hip-hop zažíva posledné roky jeden zo svojich vrcholov. Kendrick, Frank, Tyler a mnohí ďalší dokazujú, že stále je o čom. Hudobne aj textovo. Okrem veľkého, tradičného prúdu sa objavujú aj výnimoční solitéri. Jeden taký príde aj k nám.Shabazz Palaces pochádzajú zo Seattlu, mesta, z ktorého by ste čakali všeličo, len nie hip-hop. A možno to, že im nikto neukazoval ako sa to má robiť, ich robí takými výnimočnými. Hlavné slovo tu má Ismahel Buttler, sekunduje mu multi-inštrumentalista a spevák Tendai Maraire. Shabazz Palaces sú afrofuturizmus pre 21. storočie, zvukom prísne v roku 2017. Je tu všetko, čo sa požaduje od súčasného hip-hopu, hlboké basy, funk, jazz aj podivné zvuky. Znie to ako produkcia vydavateľstva Brainfeeder, je to free jazz a prog rock preložený do hip-hopového jazyka.Pred zahraničnými hosťami vystúpi domáci producent Ink Midget, ktorý kontroluje všetko aktuálne na scéne bass music a hip-hopu. Ako člen kolektívu Mäss pridáva Slovensko na mapu globálneho fenoménu rekonštruovanej klubovej hudby. Ink Midget robí aktuálnu (post)klubovú hudbu, tak ako iní producenti v rôznych kútoch sveta. Táto scéna je príznakom našej doby – je virtuálna, dobre prepojená a neustále sa mení a prijíma nové vplyvy. V A4 zahrá Ink Midget svoj autorský DJ set, pripravený špeciálne pre túto príležitosť. Diváci môžu očakávať známe tracky v nepočutých verziách, ale aj nevydaný materiál.TASR informovala PR a marketingová manažérka Katarína Svobodová.