Neuer figuruje v kádri Bayernu Mníchov na finále Nemeckého pohára

Mníchov 18. mája (TASR) - Brankára Bayernu Mníchov Manuela Neuera nominovali do kádra na finále Nemeckého pohára proti futbalistom Eintrachtu Frankfurt. Informoval o tom oficiálny web bavorského klubu.Neuera zaradili do kádra prvýkrát od septembra, keď si zlomil nohu. Tridsaťdvaročný brankár sa tento týždeň objavil aj v širšej nominácii trénera nemeckého národného tímu Joachima Löwa na MS do Ruska.Finále Nemeckého pohára je na programe v sobotu 19. mája.