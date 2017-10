Neuer môže chýbať Bayernu Mníchov až do marca

Brankár Bayernu Manuel Neuer (uprostred) Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 7. októbra (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov si ešte dlhšie počká na návrat svojho 31-ročného brankára Manuela Neuera. Pôvodné informácie hovorili o tom, že by sa medzi žrďami mohol objaviť už v januári, ale jeho návrat sa odkladá predbežne na marec.Nemecký reprezentant si privodil v septembri na tréningu vlásočnicovú zlomeninu kostičky v ľavej nohe. Úradujúci nemecký majster zareagoval na vzniknutú situáciu povolaním 36-ročného Toma Starkeho.citovala agentúra DPA Neuera.Pri jeho absencii je brankárskou jednotkou Bavorov Sven Ulreich. Neuer by sa mal vrátiť na trávniky len tri mesiace pred majstrovstvami sveta 2018 v Rusku, kde by mal byť jednotkou obhajcu titulu.